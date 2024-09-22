Erzurum’da otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden çiftin kızlarını üniversite kaydı için kente getirdikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Anataca yönetimindeki 67 ADN 523 plakalı otomobil, Erzurum il merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çiğdemli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Mustafa Anataca ve eşi Birsen Anataca araç içerisinde hayatını kaybederken, suya savrulan kızları Dilay Anataca araçtan 100 metre uzağa sürüklendikten sonra kendi imkanları ile sudan çıkarak yol kenarına geldi. Yaralı genç kız sağlık ekiplerince tedavi altına alınırken, anne ve babanın cesedi AFAD ekiplerince araçla birlikte kanaldan çıkarıldı.

Zonguldak'ın K. Ereğli ilçesinde yaşayan Mustafa ve Birsen Anataca çiftinin Erzurum Atatürk Üniversitesini kazanan kızlarını kayıt için otomobille Erzurum'a getirdikleri öğrenildi.