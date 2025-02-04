Erzurum'da polisten sanal devriye

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılının Ocak ayında sosyal medya platformlarında yürütülen sanal devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Facebook, X, Instagram, TikTok gibi popüler sosyal medya ağlarında yapılan kötü amaçlı paylaşımlar detaylı bir şekilde izleniyor ve denetleniyor.

Bu kapsamda, 7/24 esasına göre gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde, terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar tespit edildi. Emniyet, bu tür paylaşımlar yapan 188 sosyal medya hesabını belirledi. Ayrıca, diğer asayiş suçlarına yönelik suç unsuru taşıyan içeriklerin paylaşıldığı 151 sosyal medya hesabı da tespit edildi.

Yapılan incelemeler ve detaylı analizler sonucunda, bu paylaşımları gerçekleştiren toplamda 339 sosyal medya kullanıcısı belirlendi. Hakkında adli işlem başlatılan şahıslar, ilgili adli mercilere sevk edilmek üzere süreç başlatıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında yürütülen denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Sosyal medya üzerindeki sanal devriye faaliyetlerine aralıksız şekilde devam edilecektir" açıklamasını yaptı.