Erzurum'da sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarını protesto etti

Kaynak: AA
Erzurum'da sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarını protesto etti
Erzurum'da görev yapan sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek için yaptıkları "sessiz yürüyüş"lerini 20 haftadır sürdürüyor.

Kent merkezindeki tarihi Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, Türk ile Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Bazı sağlıkçıların çocuklarıyla beraber katıldığı yürüyüşte, kimileri de kan izlerinin olduğu beyaz önlük giydi.

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Gruptakiler adına açıklama yapan aile hekimi Kadim Yaşar, İsrail'in Filistin'de işgal, katliam ve soykırıma sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in Filistin'de kadın, çocuk ve yaşlılarında içinde bulunduğu on binlerce insanın ölümüne neden olduğunu belirten Yaşar, "Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri, bütün dünyanın gözleri önünde sürüyor. Topraklarını terk etmeyi reddeden yüz binlerce onurlu ve mazlum insan, bombardıman altında açlık, susuzluk, hastalık içinde yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

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İsrail'in hastane, okul ve ibadethanelere de saldırdığını belirten Yaşar:

"Her saatte en iyimser tablo, 9 kişinin öldüğü bu amansız soykırımda, yaklaşık yarım saat süren bu yürüyüşümüzde muhtemelen en az 2 çocuk, 2 kadın ve 1 erkek daha şehit olmuştur. Bu hafta yine Şifa Hastanesi önünde iftar yemeği bekleyen kalabalığa ve hastaneye saldırı düzenlendi. Sağlık hizmeti verebilecek tesis neredeyse kalmadı. Buna rağmen meslektaşlarımız, ilaçsız, elektriksiz, oksijensiz şartlarda Gazzeli çocuklar ve mazlumlar için canları pahasına sağlık hizmeti vermeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

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