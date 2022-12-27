﻿Erzurum'da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylardır terör örgütlerine finansal desteklerin ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürdükleri teknik ve fiziki takipler sonucu belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

IŞİD'ın çatışma bölgelerindeki örgüt üyelerine para transferi yaptığı belirlenen Barış K, İbrahim K, Semih G, Ahmet K, Sinan B. ve Mehmet Ali D. gözaltına alındı.

Terör örgütü El Kaide'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise örgüt mensuplarına finansal destek sağladığı ve cezaevindeki terör örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen Orhan P. operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.