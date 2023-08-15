Erzurum'da üniversite kampüs alanında hız kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkulukları kırarak yol kenarındaki bahçeye savruldu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Erzurum'da üniversite kampüs alanında hız kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza saat 21.15 sıralarından Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Atatürk Üniversitesi’nden Kazım Karabekir Stadyumu istikametine seyir halinde olan Kadir İpçi yönetimindeki 24 BE 338 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Kaldırımdaki demir korkulukları kıran otomobil yol kenarındaki bahçeye uçtu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde başına demir giren sürücü Kadir İpçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yolcu koltuğunda bulunan yaralı kardeş Abdullah İpçi ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Kadir İpçi’nin cansız bedeni ambulansla adli tıp kurumu morguna götürüldü.

'SÜRÜCÜ FRENE BASMADI'

Kaza yapan otomobilin hemen önlerinde gittiğini belirten görgü şahidi Bülent Ciyavul, "Biz hastaneden evimize gidiyorduk. Kaza yapan araç 250 metre önümüzdeydi ve çok süratliydi. Otomobil kontrolden çıktı. Sürücü frene bile basmadı ve bahçeye daldı." diye konuştu.

Kazayı duyup olay yerine koşan iki kardeşin yakınları sinir krizleri geçirdi. Kadir ve Abdullah İpçi kardeşlerin Sarıkamış’ta bir cenazeye katılmak üzere ödünç aldığı araçlarını teslim eden amcaları Adnan İpçi’yi (58), Yıldızkent semtinde bulunan evine bıraktıktan sonra, geriye döndükleri sırada kaza yaptıkları ve hayatını kaybeden sürücü Kadir İpçi’nin Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’nde katip olarak görev yaptığı öğrenildi. (DHA)

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