Erzurum’da uyuşturucu operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyon sonucunda, 25 yaşındaki G.T. ve 30 yaşındaki G.P. isimli şahıslara ilişkin arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, 122,38 gram sentetik kannabinoid maddesi, 104,15 gram metamfetamin maddesi ve 5 adet LSD maddesi, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 1 adet cam aparat ve 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

Yakalanan iki şahıs, ali makamlara sevk edilirken G.T. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan arama kaydının olduğu öğrenildi. Şahıs tutuklandı ve Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.