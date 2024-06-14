Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Erzurum'da polis ekipleri, bir otobüsün bagaj kısmında metamfetamin maddesi ele geçirirken, 1 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yapılan çalışmalar neticesinde bir otobüsün bagaj kısmında arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 3 kilo 350 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3.550 TL ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen B.G. (1982) isimli şahıs, tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

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