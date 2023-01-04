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Yanağındaki doku idrar kanalına yama oldu

Erzurum Şehir Hastanesi'ne idrar kanalı darlığı şikayetiyle başvuran Sedat Erçek, ağız içi yanak kısmından alınan doku sayesinde iyileştiği bildirildi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 12:52
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Erzurum'da yanağındaki doku idrar kanalına yama oldu

Yanağındaki doku idrar kanalına yama oldu
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Erzurum’da emekli, beş çocuk babası Sedat Erçek, 12 yıldır sağlığını olumsuz etkileyen prostat rahatsızlığı için Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü’ne gitti. Başka bir hastanede prostat ameliyatı olmasına rağmen rahatsızlığı geçmeyen Sedat Erçek’i muayene eden Uzman Dr. Fatih Aktaş ve Uzman Dr. Emre Şam, idrar kanalında daralma tespit ettiği ifade edildi.

Fatih Aktaş ve Emre Şam, 4 saatlik ameliyatla Erçek’in ağız içi yanak kısmından aldıkları dokuyu daralan idrar kanalına yama yaptığı vurgulandı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından bir hafta hastanede takibi yapılan Erçek, bugün taburcu edildi.

“BENİ AMELİYAT EDEREK SAĞLIĞIMA KAVUŞTURDU”

Erçek, “12 seneden beri hastalığın sıkıntısını çekiyorum. Büyük şehirlerde bazı hastanelere gittim, ameliyatta oldum ama bir türlü rahatsızlığım bitmedi. 3 hafta önce Erzurum Şehir Hastanesi’ne geldim. Sağ olsun Emre ve Fatih hocam beni ameliyat ederek sağlığıma kavuşturdu” ifadelerini kullandı.

Uzman Dr. Emre Şam “Ameliyat başarılı bir şekilde sonuçlandı. Çok uzun olan idrar kanalı darlığını ameliyat ettik. Hastamızın şu an sağlık durumu çok iyi. Kendisini taburcu ettikten sonra takibini yapacağız. İnşallah aynı sorunu bir daha yaşamayacak” diye konuştu.

Uzman Dr. Fatih Aktaş da idrar kanalı darlığına ağızdan alınan doku yamayı ilk defa uyguladıklarını söyledi.

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