Erzurum'daki ahır yangınında 85 büyükbaş kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erzurum'daki ahır yangınında 85 büyükbaş kurtarıldı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında 85 büyükbaş hayvan ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangın, Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde büyükbaş besiciliği yapılan bir ahırda, öğle saatlerinde ot makinesinin çalıştığı sırada elektrik kontağından çıktı. Kısa sürede dumanlar ahırı sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaz maskeleriyle yoğun dumanın bulunduğu ahıra giren itfaiye ve AFAD görevlileri, 85 büyükbaş hayvanı kurtarmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Ahır sahiplerinden Celalettin Çelik, "Yangın ot makinesi çalıştığı anda elektrik kontağından çıktı. Duvarı yıkmaya çalıştık. Bir yandan da kapıdan Allah razı olsun polisin, itfaiyenin ve AFAD'ın yardımlarıyla hayvanları tahliye etmeyi başardık. İçeride 85 büyükbaş hayvanımız vardı. Hepsini kurtardık çok şükür maddi hasarımız varsa da can kaybımız yok" dedi.

Erzurum'daki ahır yangınında 85 büyükbaş kurtarıldı

Erzurum'daki ahır yangınında 85 büyükbaş kurtarıldı

Erzurum'daki ahır yangınında 85 büyükbaş kurtarıldı

Erzurum'daki ahır yangınında 85 büyükbaş kurtarıldı

Erzurum'daki ahır yangınında 85 büyükbaş kurtarıldı

Erzurum'daki ahır yangınında 85 büyükbaş kurtarıldı

Erzurum'daki ahır yangınında 85 büyükbaş kurtarıldı

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