Erzurumlu vatandaşın boz ayılarla sohbeti güldürdü

Erzurumlu vatandaş ailesi ile yolculuk yaparken ayı yavruları tarafından yolu kesildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erzurumlu vatandaşın boz ayılarla sohbeti güldürdü

Sosyal medyada Erzurumlu bir vatandaş ailesiyle yolculuk yaptığı anlarda yola inen boz ayılar arabaların önünü kesince ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

Nemrut Krateri'ne gittikleri yolda önlerine çıkan boz ayı yavrularına için, "İlla bize ekmek vermezseniz sizi bırakmayız diyorlar. Ama ekmekte yok olmazsa kendimi atacağım" diyerek espri yapan vatandaş sosyal medyada viral oldu.

Etraftaki diğer vatandaşlarda araçlarından inerek o dakikaları kayıt altına aldı.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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