Erzurumlular güne karla uyandı! Palandöken'den büyüleyici dron görüntüleri geldi

Erzurumlular, güne karla uyandı. Hava sıcaklığının yer yer eksi dört dereceye düştüğü şehirde, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Dron ile görüntülenen Palandöken Kayak Merkezi, muhteşem manzarasıyla kayakseverleri şimdiden heyecanlandırdı.

Dün gün boyu etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de kar yağışına dönüştü ve Palandöken beyaza büründü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışlı havanın etkili olmaya devam edeceği ve hava sıcaklığında düşüşler yaşanacağı belirtildi.