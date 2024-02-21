Erzurumspor Barcelona ile Real Madrid'i geride bıraktı

TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor, 2024'te kalesini gole kapatarak zor bir başarı elde etti.

Erzurumspor sosyal medya hesabından OptaCan'a, "2024 yılında tüm liglerde bizim gibi gol yemeyen takım var mı?" diye sordu.

Bu soruya Erzurumspor'a cevap veren OptaCan, "2024 takvim senesinde Avrupa'nın 10 büyük ligi, Süper Lig ve bir alt liglerinde (toplam 22 lig) en az iki maç oynayan 358 takım arasında gol yemeyen tek ekip Erzurumspor FK. Arz." paylaşımında bulundu.

Erzurumspor böylece Avrupa'nın devleri arasında gösterilen Real Madrid, BArcelona gibi birçok devi geride bıraktı.