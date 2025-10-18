Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, Erzurumspor FK'yı konuk etti.

21. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Benhur'un ceza sahası içine yerden ortasında herkesi geçen topa Mustafa Fettahoğlu dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. Gol uzun süren VAR (video yardımcı hakem) incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

53. dakikada Erzurumspor’da Orhan'ın kendi yarı alanında yaptığı pas hatasından sonra Lindseth ceza sahası önüne yerden pasını gönderdi. Topu kontrol eden Diony, sağ ayağının içiyle sağ alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

63. dakikada Erzurumspor’un geliştirdiği atakta Crociata’nın ceza sahası önüne yerden pasında topu kontrol eden Rodriguez, sağ ayağının içiyle sol alt köşeye şutunda topu ağlarla buluşturdu: 1-1

Bu sonuçla Manisa FK 9 puana yükselirken, henüz yenilgi yüzü görmeyen Erzurumspor FK puanını 16 yaptı. Erzurumspor'un 3 galibiyeti ve 7 beraberliği bulunuyor.