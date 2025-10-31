Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, Erzurumspor FK'yı Mersin Stadyumu'nda ağırladı.

Hatayspor, 14. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

37. dakikada Erzurumspor FK'yı öne geçiren Eren Tozlu, 62. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve skoru 2-0'e getirdi.

89. dakikada Sylla'nın attığı golle Erzurum ekibi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu skorla Erzurumspor FK puanını 22'ye çıkardı. Erzurumspor FK'nın 5 galibiyet ve 7 beraberliği bulunuyor.

Henüz galibiyeti bulunmayan Hatayspor ise 4 puanda kaldı.