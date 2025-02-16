Erzurumspor FK'den kritik galibiyet

TFF 1. Lig 25. hafta günün kapanış mücadelesi Erzurumspor FK, Esenler Erokspor’u deplasmanda maçın başında bulduğu gollerle mağlup ederek puanını 43’e çıkardı ve zirve takibini devam ettirdi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
3. dakikada Sylla’nın savunma arkasına uzun pasında Teklic’in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
7. dakikada sağ taraftan ceza sahasına gönderilen pasta Eren Tozlu’nun göğsüyle indirdiği topu Sylla, ceza yayı üzerinden yerden vuruşla kaleci Ekrem’in solundan filelere gönderdi. 2-0
45+3. dakikada Furkan’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazdan Kayode’nin vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
69. dakikada Furkan’ın sağ taraftan ortasında kale önündeki Fernandes’in kafa vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
79. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Furkan’ın ortasında arka direkte Faye’nin kafa vuruşu sonrası top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
90+1. dakikada Esenler Erokspor’da Mücahit, rakip ceza sahası içinde Giorbelidze’nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Raşit Yorgancılar, penaltı kararı verdi.
90+3. dakikada penaltıda topun başına geçen Fernandes, meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluşturdu. 2-1