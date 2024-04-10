Erzurumspor maçlarını başka şehirde oynayacak

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Erzurumspor maçlarını başka şehirde oynayacak
Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor, 2024-2025 sezonu maçlarını Erzincan'da oynayacak.

Erzurumspor’un gelecek futbol sezonunda iç saha maçlarını Erzincan’da oynayacağı bildirildi. Kazım Karabekir Stadı’ndaki hasar nedeniyle, stadın yıkılıp yeniden inşa edileceği ve bu süreçte Erzurumspor’un maçlarını Erzincan’da gerçekleştireceği açıklandı.

1968’de açılan ve 2010’da yenilenen, eski adı Cemal Gürsel olan ve 22 bin kişilik kapasiteye sahip Kazım Karabekir Stadı, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için modernize edilmişti. Ancak yapılan tadilatlar sonrasında FIFA kriterlerine uygun hale getirilen stadyum, bir deprem sonucu ciddi hasar gördü.

Bu gelişmeler ışığında, Erzurumspor FK’nın iç saha maçlarını oynadığı stadyumun yıkılıp yeniden yapılacağı ve takımın önümüzdeki iki sezon boyunca maçlarını Erzincan’da oynayacağı belirtildi.

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