Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor İstanbulspor'u ağırladı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor 45'te Mustafa Fettahoğlu'nun attığı golle devreye 1-0 önde girdi.

Eren Tozlu'nun 53 ve 69'uncu dakikalarda üst üste ağları havalandırmasıyla ilk yarıda bıraktığı yerden devam eden Erzurumspor, 90'da Amar Gerxhaliu'nun son sözü söylemesiyle sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten Erzurumspor aynı zamanda geçtiğimiz hafta Iğdır deplasmanında aldığı sezonun ilk mağlubiyetini çabuk unutturdu.

Ligde kötü günler geçiren 19 puanlı İstanbulspor'un ise galibiyet hasreti 9 maça çıktı.