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Erzurumspor FK- Altay maçı İstanbul'da oynanacak

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak Erzurumspor FK - Altay maçı, Kazım Karabekir Stadyumu’ndaki hasar-tespit çalışmaları nedeniyle İstanbul'da Pendik Stadyumu'nda yapılacak.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 11:15
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Erzurumspor-Altay maçı İstanbul'da

Erzurumspor FK- Altay maçı İstanbul'da oynanacak
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altay, Erzurumspor FK'nın konuğu olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’ndaki çalışmaların devam etmesi sebebiyle bu karşılaşmayı İstanbul'a aldı. Erzurumspor FK - Altay mücadelesi 30 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Pendik Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabakada Burak Olcar düdük çalacak. Olcar'ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Cemal Alpay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. 

(İHA)

 

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