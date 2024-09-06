Erzurumspor'da 6 imza birden

Kaynak: AA
Erzurumspor'da 6 imza birden

Erzurumspor Muhammet Taha Ağdağ, Ömer Arda Kara, Kağan Moradaoğlu, Kerim Taşkale, Emre Çil ve Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumspor, altyapıdan Muhammet Taha Ağdağ ve Ömer Arda Kara, Trabzonspor'dan kaleci Kağan Moradaoğlu, FC Viktoria Köln takımından Kerim Taşkale ile MSV Duisburg 19 yaş altı ekibinden Emre Çil, Sipay Bodrum FK'den Koray Kılınç'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada, "Muhammet Taha Ağdağ ve Ömer Arda Kara ile üçer, Kağan Moradaoğlu, Kerim Taşkale, Emre Çil ve Koray Kılınç ile ikişer yıllık sözleşme imzalandı. Futbolcularımıza 'Erzurumspor ailemize hoş geldiniz' diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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