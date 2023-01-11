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Kur'an Kursu'nda çocuklara işkence davası: Sanık avukatı şiddeti kabul edip savundu

Erzurum’da Diyanete bağlı Hacı Bahattin Evgi Kuran Kursu’nda 14 çocuğa işkence yapıldığı iddiasıyla açılan davanın dünkü duruşmasında sanık avukatı, çocuklara uygulanan şiddeti, eğitimde bu tip olayların olabileceğini söyleyerek savundu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:40
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Erzurun'daki Kur'an Kursu'nda işkence davasında sanık avukatı şiddeti kabul edip savundu

Kur'an Kursu'nda çocuklara işkence davası: Sanık avukatı şiddeti kabul edip savundu
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Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen davada sanıklar üzerlerine atılı suçları reddetti. Sanık Müdür ve hizmetli eğitim esnasında çocukların kulaklarını çektiklerini ve uyardıklarını ifade ederek, eğitimde bu tip olayların olabileceğini savundu.

Ajans Doğu'nun haberine göre; Çocukların ifadelerinin çelişkili olduğunu söyleyen sanıklar, dava avukatlığını yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin ailelere para verdiğini ileri sürdü. Dernek avukatı ve aileler bu iddiayı yalanlayarak, derneğin böyle bir bütçesi olmadığını ve böyle bir durumun imkansız olduğunu söyledi.

Dernek adına gazetemize açıklama yapan Avukat Nilda Baltalı, “Derneğimizin bütçesi çok kısıtlı, masraflarımızı bile kendi imkanlarımızla karşılıyoruz. Sanıkların bu mesnetsiz iddialarına cevap vermeyi bile doğru bulmuyoruz. Bu tip kurslarda kulak çekme diyerek şiddeti sevimli gösterip normalleştirmeye çalışıyorlar, böyle olunca da kendini savunamayan çocuklarımız, bir süre sonra istismara muhatap oluyorlar.” şeklinde konuştu.

14 çocuğa işkence yapmakla suçlanan Hizmetli N. Mağdur çocukların ailelerini Erzurum müftülüğünden birer milyon para karşılığında davadan vazgeçeceklerini söylemekle suçladı, mahkemede tansiyonlar yükseldi, aileler sanıkların iftira attığını söyledi.

Sanık müdür ve hizmetlinin avukatları: Tedip hakkı uygulansın

Sanık müdür ve hizmetlinin avukatları çocuklara tedip hakkının kullanılabileceğini savundu, “Eğitim hizmeti verilirken çocukların kulağı çekilir basit şekilde şiddet gösterilir.” dedi.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, çocukların Segbis çözümünün geç gelmesi, Psikologların rapor sunumlarının gelmemesi ve yeni tanıkların dinlenmesi için dava 31 Ocak 15:30’a ertelendi.

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