Esad, 12 yıl sonra Suudi Arabistan’da

Esad, 12 yılın ardından Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. Esad, yarın Cidde kentinde düzenlenecek olan 32. Arap Birliği Zirvesi’ne katılacak.

Esad, 12 yıl sonra Suudi Arabistan’da

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 12 yılın ardından Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. Esad, yarın Cidde kentinde düzenlenecek olan 32. Arap Birliği Zirvesi’ne katılacak.

ARAP BİRLİĞİ TOPLANTISI'NA KATILACAK

Suriye, 2011’de patlak veren iç savaşın ardından yeniden Arap Birliği’nde yer alacak. Suudi Arabistan’ı 12 yılın ardından ziyaret eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yarın Cidde kentinde düzenlenecek olan 32. Arap Birliği Zirvesi’ne katılacak.

Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 7 Mayıs'ta Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlediği toplantıda Suriye’nin birliğe dönmesi yönünde aldıkları kararın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 10 Mayıs’ta Esad’ı zirveye davet etmişti.

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