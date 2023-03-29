Suriye Devlet Başkanı Esad 5 bakanı görevden aldı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın 5 bakanla kabinede değişikliğe gittiğini açıkladı.

Devlet lideri Esad, 2023 yılı 91 sayılı kararnamesiyle, Bassam Tuma'yı görevden alarak son iki yıldır devlete ait Suriye Petrol Şirketi'nin genel müdürlüğünü yürüten Firas Hasan Kaddur'u Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı görevine atadı.

Esad, ayrıca Muhsin Abdulkerim Ali'yi İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanı, Abdulkadir Cuhadar'ı Sanayi Bakanı, Luay İmad-el-din el-Munacid'i Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı ve Ahmed Bosteci'yi Devlet Bakanı görevlerine getirdi.

Kararnameye göre, Devlet Bakanı Muhammed Fayez el-Barla'nın görevine de son verildi.

Beşar Esad, en son 2022'nin nisan ayında savunma bakanını değiştirmişti.