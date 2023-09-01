Esad Erdoğan ile görüşmek için tek şartını açıkladı

Suriye Arap Cumhuriyeti Beşşar Esad ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yıllardır devam eden siyasi kriz sebebiyle Türkiye’ye milyonlarca sığınmacı yerleşmiş ve bu durum bir türlü çözülemeyen bir hal almıştı.

Özellikle 14 Mayıs seçimleri öncesi muhalefet, Suriyelilerin geri gönderilmesi gerektiğini savunurken hükümet bu duruma adeta kulaklarını tıkamıştı.

Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesinin tek yolunun Esad ile diyalog olduğunu söyleyen muhalefete rağmen, Erdoğan Esad ile görüşmek için ortaya şartlar koymuştu.

TEK ŞART TÜRKİYE’NİN SURİYE TOPRAKLARINDAN ÇEKİLMESİ

Beşşar Esad da Erdoğan ve yetkililerle görüşebilmesinin tek yolu olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Esad, İran Dışişleri Bakanı ile Suriye-İran ikili ilişkilerini, bölgedeki durumu, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşüne ilişkin çalışmaların yanı sıra Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi ve Şam ile Ankara arasındaki normal ilişkilerin geri dönüşü için gerekli bir koşul olarak bunun gerçekleşmesinin kaçınılmazlığı konusunu görüştü.

Esad ayrıca, İran ile Arap ülkeleri arasındaki sağlıklı ilişkinin bölgenin istikrar ve refahına katkı sağladığına dikkat çektti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise, Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirtirken, Suriye ile İran arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini ve ülkesinin Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi’nin Suriye ziyareti sırasında imzalanan anlaşmaları uygulama konusundaki istekliliğini kaydetti.

‘‘ERDOĞANIN İSTEDİĞİ ŞARTLAR ALTINDA OLMAZ’’

Daha önce de bu konuyla ilgili konuşan Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Erdoğan'ın istediği koşullar altında görüşmeyeceğini söylemişti. Esad, Sky News Arabia kanalına verdiği söyleşide "Görüşme Erdoğan'ın koşulları altında olamaz" demişti.

‘‘BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ’’

Erdoğan ise 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada "Biz Beşar Esad’la görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı. Esad maalesef Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz, çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz" demişti.