Esad ve ailesi Rusya'dan sığınma talep etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esad ve ailesi Rusya'dan sığınma talep etti

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad ve ailesinin Rusya’nın başkenti Moskova’da olduğu ve sığınma hakkı tanındığı iddia edildi.

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad ve ailesinin Rusya’nın başkenti Moskova’da olduğu ve insani gerekçelerle sığınma hakkı tanındığı iddia edildi.

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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın nerede olduğu henüz netlik kazanmazken, Rus basının Kremlin kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Esad ve ailesinin Rusya’nın başkenti Moskova’da olduğu iddia edildi.

Haberlerde, Esad ve ailesine insani gerekçelerle sığınma hakkı tanındığı belirtildi. Esad ve ailesinin Moskova'da olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı

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