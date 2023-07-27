Esed'in kontrolü altındaki Lazkiye'de orman yangınları söndürülemiyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinde orman yangınları 3 gündür devam ediyor.

KAYNAK: AA
Esed'in kontrolü altındaki Lazkiye'de orman yangınları söndürülemiyor

Suriye'nin kuzeybatısında, Beşşar Esed yönetiminin kontrolü altındaki Lazkiye ilinde orman yangınları 3 gündür devam ediyor.

Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'ya göre, Lazkiye'nin kuzeybatı kırsalında 3 gündür orman yangınları sürüyor. Yangının dumanı İdlib'in batısındaki Cisir eş Şugur ilçesinde görüş alanını kısıtlıyor.

NE KADAR ALANIN ZARAR GÖRDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Lazkiye'nin kuzey kırsalı, Zagaru, Burjhatab, Al-Malik ve Beyt Halibia köylerinde yangınlar devam ederken, Ain al-Zarka, Şeyh Abdulrazak Makamı, Beyit Sveihli Çiftliği, Solas, Hirbet Solas ve Nehir Esved köylerindeki yangınlar kontrol altına alındı.

Can kaybının yaşanmadığı yangınlarda ne kadar alanın zarar gördüğüne ilişkin açıklama yapılmadı.

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