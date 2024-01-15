Eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir atasözünün anlamı nedir?

Eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişi ne yaşarsa yaşasın karakterinden veya insan değerlerinden yoksun ise; ona altınlar da takılsa, tüm değerli eşyalar da ona verilse yine de değişmez ve düzelmez.

Kişinin giydiği şık kıyafetler ya da taktığı değerli takılar değersiz bir insanı değerli göstermez.

Makam ve mevki ile değeri olmayan kişi asla değer kazanmaz. İnsanlık, yalnızca erdemleri arttığı sürece kişilik kazanır.

Lüks bir hayat, çokça mal ve mülk ile para insana asla değer katmaz. Karakteri zayıf olan kişi ne olursa olsun yine aynı kişi olarak devam eder.

EŞEĞE ALTIN SEMER VURSALAR EŞEK YİNE EŞEKTİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Tarzını değiştirince her şey değişecek sanmıştık ama eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir."