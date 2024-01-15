Eşeğini sağlam bağla sonra Allah'a ısmarla atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Eşeğini sağlam bağla sonra Allah'a ısmarla atasözünün anlamı nedir?
Eşeğini sağlam bağla sonra Allah'a ısmarla atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Eşeğini sağlam bağla sonra Allah'a ısmarla atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Tevekkül, Allah’a güvenmek anlamını taşır. Bir kişi bir olay karşısında ne kadar çalışır ve çaba gösterirse sonuca o kadar yaklaşılmış olur. Tevekkül edip elinden geleni yapan kişiler olacak olanların sonucunu Allah'tan bekler.

"Eşeğini sağlam bağla" derken, "işini iyi yap" denilmeye çalışılır. "Sonra Allah'a ısmarla" derken ise "geri kalanı Allah'a bileceği iş" anlamında kullanılır.

EŞEĞİNİ SAĞLAM BAĞLA SONRA ALLAH'A ISMARLA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen sınavına iyi çalış o zaman karşına çıkacak sorulardan korkmazsın. Hem ne demişler, eşeğini sağlam bağla sonra Allah'a ısmarla..."

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