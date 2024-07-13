Eşek bıçaklandı atlar zehirlendi

Kaynak: İHA
Eşek bıçaklandı atlar zehirlendi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, iddiaya göre, eski ortağının çiftliğini basan 2 şahıs, bir eşeği bıçakladıktan sonra keserek öldürdü. Ardından 5 atı da zehirleyerek ölümüne neden oldu. Dehşet anları çiftliğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Subaşı Mahallesi'ndeki 2 kişi eski ortağının çiftliğini bastı. 2 şahıs önce eşeği bıçakladı. Eşeğin can çekiştiğini gören kişi daha sonra eşeği keserek öldürdü. Ardından 5 atı da zehirleyerek ölümlerine neden oldu.

Hızını alamayan şahıslar, çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kayıplara karıştı. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çiftlik sahipleri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın eşeği bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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