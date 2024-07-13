Eşek bıçaklandı atlar zehirlendi

Subaşı Mahallesi'ndeki 2 kişi eski ortağının çiftliğini bastı. 2 şahıs önce eşeği bıçakladı. Eşeğin can çekiştiğini gören kişi daha sonra eşeği keserek öldürdü. Ardından 5 atı da zehirleyerek ölümlerine neden oldu.

Hızını alamayan şahıslar, çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kayıplara karıştı. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çiftlik sahipleri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın eşeği bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.