Eşek eşeği ödünç taşır atasözünün anlamı nedir?

Eşek eşeği ödünç taşır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Çıkarcı ve başkasına yardım ederken ileride onun da kendisine yardım edeceğini düşünerek hareket eden kişiler vardır. Bu kişiler kendisinin kârlı olmayacağı hiçbir işe girmeyecektir.

Ahlaki anlamda karakteri oturmamış kişiler çevrelerindeki kişilerin ileride kendisini geçeceğini düşünerek onlara yardımcı olmaz.

Her zaman içerisinde bir "en iyi ben olmalıyım" anlayışı vardır.

EŞEK EŞEĞİ ÖDÜNÇ TAŞIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Eşek eşeği ödünç taşır, sen ilerleyen zamanlarda göreceksin neler olacağını..."