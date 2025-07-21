Esen Gök evinde ölü bulunmuştu: Gizemli ölüm aydınlanıyor!

Düzenleme: Kaynak: DHA

39 yaşındaki ünlü spiker Esen Gök, İstanbul'da yaşadığı evde ölü bulunmuştu. Esen Gök'ün bıraktığı son notu kafaları karıştırdı.

Esen Gök'ten haber alamayan yakınlarının, polise haber vermesi üzerine, Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki eve çilingir yardımıyla giren ekipler, Gök'ün çarşafla doğal gaz borusuna asılı cenazesiyle karşılaşmıştı.

Esen Gök evinde ölü bulunmuştu: Gizemli ölüm aydınlanıyor!

Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda ise Esen Gök'ün kendi hayatına son verdiği tespit edildi.

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Esen Gök evinde ölü bulunmuştu: Gizemli ölüm aydınlanıyor!

ABLASINA BIRAKTIĞI NOT KAFALARI KARIŞTIRDI

Evde, Esen Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen, "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazılı bir not bulunduğu öğrenildi.

Esen Gök evinde ölü bulunmuştu: Gizemli ölüm aydınlanıyor!​​​​​​​

BİR HAFTALIK YILLIK İZNE ÇIKMIŞ

Öte yandan, Esen Gök'ün Tay TV'de 11 Temmuz Cuma günü gerçekleştirdiği son yayınında bir haftalık yıllık izne çıktığını belirterek, "Sizlerden bir haftalık müsaade istiyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü "Hipodromdan Güne Bakış" elbette ekranda olacak" dediği ortaya çıktı.

Esen Gök evinde ölü bulunmuştu: Gizemli ölüm aydınlanıyor!​​​​​​​

TAY TV BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Tay TV'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Acımızın tarifi yok! Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri, çalışma arkadaşımız ve "Hipodromdan Güne Bakış" programımızın sunucusu Esen Gök'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesi başta olmak üzere at yarışı camiasına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Esen Gök evinde ölü bulunmuştu: Gizemli ölüm aydınlanıyor!​​​​​​​

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Gök'ün cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Gök'ün cenazesinin, bugün Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi Yavuz Selim Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Esen Gök evinde ölü bulunmuştu: Gizemli ölüm aydınlanıyor!

Esen Gök evinde ölü bulunmuştu: Gizemli ölüm aydınlanıyor!

Esen Gök evinde ölü bulunmuştu: Gizemli ölüm aydınlanıyor!

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