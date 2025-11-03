Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Esenler Erokspor, Çorum FK'yı konuk etti.

Ev sahibi takım 18. dakikada öne geçti. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Kanga, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte müsait pozisyonda bulunan Kayode, tek vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0

Çorum FK, 28. dakikada penaltı kazandı Oğuz Gürbulak'ın pasında sol tarafta topla buluşan Eze, ceza sahasına girdikten sonra Nzaba’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada penaltı için topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, yerden kalecinin sağına yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

69. dakikada Esenler Erokspor bir kez daha üstünlüğü yakaladı. Hayrullah Bilazer'in pasında sol taraftan topla hareketlenen Faye, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

83. dakikada Catakovic’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Faye, aşırtma vuruşla kaleci Sehic’in üzerinden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1

Maçı 3-1 kazanan Esenler Erokspor, 24 puana yükseldi ve Bodrum FK'yı averajla geçerek zirvenin yeni sahibi oldu. 22 puanda kalan Çorum FK ise liderlik şansını kaçırdı.