Esenler TOKİ'de vatandaş ayağa kalktı

Kaynak: ANKA
Esenler TOKİ'de vatandaş ayağa kalktı

Esenler ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında aidatlara yapılan yüzde 100'e varan zamlara karşı site sakinleri, Esenler Kentsel Dönüşüm Merkezi (ESKON A.Ş.) önünde protesto düzenledi. Site sakinleri, zammın geri alınmasını ve daha iyi hizmet talep etti.

TOKİ tarafından yapılan ve dört etapta inşa edilen 150 blok ve 7 bin konuttan oluşan projede, aidatlar ilk olarak 400 liradan 800 liraya, daha sonra ise bin 600 liraya yükseldi. Site sakinleri, bu artışa karşı büyük bir tepki gösterdi.

HİZMET YOK AMA AİDATA ZAM VAR

Hanife Ceylan Adıgüzel: "Aidatlar ilk başta 400 liraydı, şimdi bin 600 liraya çıktı. Ancak aldığımız hizmet yok. Site değil, mahalle konsepti var. Güvenlik ve sosyal alanlar eksik, ödenen bedelle alınan hizmetler arasında büyük bir fark var."

Salim Kaya: "Aidatım bin 594 liraya çıktı ama güvenlik, havuz gibi hizmetler yok. Çöpü bile kendim çıkartıyorum. Aidatların karşılığı olan hizmetleri görmek istiyoruz."

Mustafa Kambur: "Yüzde 100 zam kabul edilemez. Böyle bir artışa neden olan gerekçeleri öğrenmek istiyoruz."

Hamza Güner: "Burada büyük bir rant dönüyor. 5 bin daireden aylık 7-8 milyon lira toplanıyor. Ancak bize sağlanan hizmet yetersiz."

Site sakinleri, "Aidat zamları geri çekilsin", "Zam değil, hizmet istiyoruz", "Vatandaş burada yetkililer nerede?" sloganları atarak ESKON A.Ş. ofisinin önüne yürüdü. Ersoy Adıgüzel, aidat zamlarının geri alınmasını talep ederek, "Aidat zamları geri alınmazsa ödememe yoluna başvuracağız. Ayrıca site yönetiminin gelir-gider tablosunu şeffaf bir şekilde açıklamasını ve mevcut sorunların çözülmesini istiyoruz" dedi.

Esenler TOKİ sitelerinde 2+1 dairelerin aidatı 770 liradan bin 470 liraya, 3+1 dairelerin aidatı ise 830 liradan bin 593 liraya çıkarıldı. Site sakinleri, bu artışın adil olmadığını belirterek, aidatların makul bir seviyeye çekilmesini ve site hizmetlerinin iyileştirilmesini talep ediyor.

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