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Gürültü kavgasında silahlar ateşlendi

İstanbul Esenler'de bir apartmanda alt alta oturan komşular arasında çıkan 'gürültü' tartışmasında komşulardan biri diğerini silahla ateş ederek yaraladı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 00:00
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Esenlerde komşuların arasında çıkan gürültü kavgasında silahlar ateşlendi

Gürültü kavgasında silahlar ateşlendi
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Kan donduran olay, saat 19.10 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, apartmanda alt ile üst komşu arasından gürültü tartışması çıktı.

Apartmandan dışarı çıkan iki komşu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. 

Sokakta kavga eden komşulardan biri diğerine silahla ateş ederek ayağından yaraladı. Silah sesleri üzerine sokakta panik yaşanırken, bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken polis, saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

"BU KADAR İNSAN VARKEN BU KOLAY OLMAMALI"

Olay sırasında yakındaki kafede oturan Erhan Kaçmaz, "Burada oturup çay içiyorduk. İki arkadaş kavga ederek birbirlerine yumruk attılar.

Sonra biri silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Bu kadar insan varken bu kolay olmamalı" dedi. Yoldan geçerken olayı gören Yiğit Yılmaz, "Üst kattaki komşu ile alt kattaki komşu birbirlerine girmiş.

Yaralanma olmuş. Polis ambulans geldi. Olayı gördüm. Sesler gelirken geldim, baktım" diye konuştu. (DHA)

 

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