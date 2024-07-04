Esenler’de panik anlar! Bina apar topar boşaltıldı

Bölge sakinleri, belediye tarafından bölgedeki otellere taşındı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen bu olay, inşaat alanının yanındaki binanın çatlaklarının arttığını fark eden sakinlerin yetkililere haber vermesiyle ortaya çıktı.

Polis ve belediye ekipleri, hızla olay yerine gelerek binada gerekli kontrolleri yaptı. İncelemeler sonucunda, herhangi bir riski önlemek amacıyla bina sakinleri geçici olarak tahliye edildi ve konaklama için otellere yerleştirildi.

Binanın mühürlenmesinin ardından, daha ayrıntılı bir incelemenin ertesi sabah yapılacağı bildirildi.