Esenyurt Belediye Başkanı Özer'den cezaevinden mesaj: Daha güçlü çıkacağım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in mesajını katıldığı canlı yayında paylaşarak Ahmet Özer'in 30 Ekim’den bu yana demokrasiyi ve halk iradesini savunan herkese tek tek teşekkür ettiğini söyledi.

Evine düzenlenen sabah baskı sonrasında tutuklanan ve yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, cezaevinden "Buradan ne zaman çıkarsam çıkayım güçlenerek çıkacağım. Arkamda daha geniş demokrasiye inanan kitleler olacağına eminim" mesajı verdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettikten sonra sosyal medya üzerinden Ahmet Özer'in mesajını paylaştı. Gül Çiftçi paylaşımında "Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’le az önce Silivri Cezaevi’nde görüştüm. Sağlığı ve morali gayet iyi, tüm yol arkadaşlarına ve Esenyurtlu komşularına selam gönderdi. 30 Ekim’den bu yana demokrasiyi ve halk iradesini savunan herkese ayrı ayrı teşekkürlerini iletti." ifadelerini kullandı.

'GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIM'

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaretinin ardından Halk TV yayınına katılan CHP'li Çiftçi ziyaretinin ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

Ahmet Özer ile yaklaşık 2.5-3 saat kadar sohbet etme imkanı bulduğunu söyleyen çiftçi " Öncelikle şunu söylemek isterim 30 Ekim'den bu yana benimle birlikte Esenyurt'un İstanbulluların halkın iradesine sahip çıkan herkese selam ve saygılarını iletti. Bu şekliyle başlayabilirim. itiraz dilekçemizi vereceğiz. bunun üzerine sohbetimiz gerçekleşti. Ardından bundan sonraki sürece dair parti olarak ne yapacağımızı ben aktardım. Onun de eklemeleri oldu. Onların üzerinde biraz değerlendirmelerde bulunduk. Şunu söylemekte fayda var Ahmet Başkan çok kararlı suçsuz olduğunu bunun halkın iradesine bir darbe olduğunu belirtmemi istedi. Keyfi yerinde sağlığı iyi. Okuyor itiraz dilekçesine çalışıyor. 'Ben buradan ne zaman çıkarsam çıkayım güçlenerek çıkacağım arkamda daha geniş demokrasiye inanan kitleler olacağına eminim' şeklinde bir beyanı oldu." diye konuştu.