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Tartıştığı adama çarptı metrelerce sürükledi

Esenyurt'ta parketme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafladan biri diğerinin üzerine otomobil sürüp, çarptı. Kaputun üzerine elleriyle tutunan adam metrelerce sürüklendi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 14:51
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Esenyurt park tartışması ardından çarptığı adamı kaputta metrelerce sürükledi

Tartıştığı adama çarptı metrelerce sürükledi
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Esenyurt'ta otomobil parketme yüzünden çıkan tatışmada, kavga ettiği site sakinine otomobiliyle çarparak, kaputta sürükledi.
Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir kişi, yaşadığı sitenin otoparkının önüne otomobilini park eden sürücüyle tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce site sakini, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunu öğrenen sürücü, kendisini polise şikayet eden kişiye otomobiliyle çarparak kaputun üstünde metrelerce sürükledi.

Çevredekiler, kurtarmak için aracın arkasından koştu. Kaputun üstündeki adam ise can havliyle kendini otomobilden attı. Otomobil sürücüsü kayıplara karışırken, ihbar üzerine gelen ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Ardından da şikayetçi olan kişiyi ifadesini almak için emniyete götürdü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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