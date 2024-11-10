Esenyurt'ta 10 Kasım töreninde kayyum tepkisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Esenyurt'ta 10 Kasım töreninde kayyum tepkisi

Esenyurt'ta Düzenlenen 10 Kasım Törenine Katılan Kayyum Can Aksoy Anıta Çelenk Koyarken Protesto Edildi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılında Esenyurt'taki 10 Kasım törenlerinde protesto sesleri yükseldi. O protestonun hedefinde Esenyurt Belediyesine kayyum olarak atanan Can Aksoy vardı.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy, Esenyurt Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Bu sırada Aksoy protesto edildi.

Esenyurt meydanında toplanan kalabalık tören sırasında kayyum Can Aksoy'u "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sloganlarıyla karşıladı.

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