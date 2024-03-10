Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın: 40 kişi mahsur kaldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 11 katlı bir rezidansta dün akşam saat 23.15 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle rezidansın bodrum katından yükselen dumanlar binayı sararken üst katlarda bulunan yurttaşlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekipleri ise bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalan yurttaşları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yangını kısa sürede kontrol altına almayı başaran ekipler, mahsur kalan 40 yurttaşı da merdiven aracıyla kurtardı.

Dumandan etkilenen bir kişi sedye sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucu can kaybı ya da yaralanma meydan gelmezken rezidansın bodrum katında hasar oluştu.