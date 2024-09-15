Esenyurt’ta akrabalar arasında silahlı çatışma

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esenyurt’ta akrabalar arasında silahlı çatışma

İstanbul Esenyurt'ta, husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, önceden husumetli olan akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı ve kurşunlar havada uçuştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Emniyet güçleri, kavgayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

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Esenyurt’ta akrabalar arasında silahlı çatışma
Akrabalar arasında silahlı çatışma
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