Esenyurt'ta araplar birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü. 'Her gün olan şeyler'

Dakikalarca kavga ettiler hem de onlarca kişi...Kavga edenler Türk değil Arap...Görüntüler Esenyurt Kristal Şehir'den. Bilmeyenler için hani Büyükçekmece'de geçenlerde satılan televizyon kulesi varya oraya gelmeden 500 metre geride. Beylikdüzü'nün karşısında. Kristal Şehirdeki bu kavga ilk değil. Yine araplar birbirleriyle karşı karşıya geldi. Ülkelerini paylaşanlarla mücadele etmeyen araplar Türkiye'de neyi paylaşamıyorsa birbirlerine saldırdı. Kavga dakikalarca sürdü. Vatandaş bu görüntülerden rahatsız. O anları çekip, sosyal medyada paylaşıyor. Bölgenin haber siteleri de onları sosyal medyaya aktarıyor

Paylaşımda şunlara yer veriliyor:

"Esenyurt Kristal Şehir sitesinde araplar toplu şekilde kavga edip tüm sitenin huzurunu kaçırdı. Görüntüleri çeken vatandaşımızın “alıştık artık, sıradan geliyor” sözleri dikkat çekti. Arap sığıntılar, her fırsatta halkımızın huzurunu kaçırmaya devam ediyor…"

Diğer bir paylaşımda ise "Ülkemde bir tek Arap Bedevi’si görmek istemiyorum!" yorumu yapıldı.