Esenyurt’ta çatal kaşık üretimi yapan fabrika alev alev yandı

Esenyurt Osmangazi Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde bulunan çatal kaşık üretim fabrikasında, sabaha karşı saat 04.00 sularında büyük bir yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, fabrikadaki makinelerin bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı.

Yangını fark eden çalışanlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Farklı ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. Alev alev yanan fabrikanın görüntüleri, olay yerindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın, yaklaşık 1 saatlik bir çalışma ile kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için kapsamlı bir araştırma başlatırken, emniyet güçleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Yangının neden çıktığına dair soruşturma devam ediyor.