Yabancılar kılıçlarla sokağa indi. Vatandaş korkudan sokağa çıkamadı

İstanbul Esenyurt...Megakentte en çok yaşandığı ilçelerden biri. Adı olaylarla birlikte anılan Esenyurt'ta kimileri ilçeye 'Esencılıs' diye isim bile takmış. Esenyurt'ta, Ürdünlü olduğu ileri sürülen bir grup gündüz vakti, ellerine kılıçları aldı cadde ortasında kutlama yaptı. Kılıçlarla yapılan gösteri düğün kutlaması içindi ama görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Ancak her şeyin de bir haddi vardı.

Ellerine kılıç aldılar, güpe gündüz herkesin için garip bir şov yapamaya çalıştılar. Yabancı uyruklu grubunun düğün kutlaması görenleri hayrete düşürdü. Yabancı uyruklu grup, ellerindeki kılıçları havaya kaldırıp uzun süre sloganlar attı. Görenler o ilginç anları kayıt altına aldı.



Grup bir süre sonra dağılsa da sosyal medya paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüleri çeken kişinin "Oğlum bunlar bizi öldürür ha!" dediği iddia edildi.

Bölgedeki bir esnaf, "Yabancıların bir düğün adetleri var onları yapıyorlar.Burada da parti yaptılar. Birileri çekmiş. Ürdünlülere ait bir kutlama." dedi.Bir vatandaş ise bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek "Kendilerine özel alanlarda yapabilirler ama halk içinde doğru bulmuyorum" dedi.