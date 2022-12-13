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Yabancılar kılıçlarla sokağa indi. Vatandaş korkudan sokağa çıkamadı

İstanbul Esenyurt'ta yabancıların infial yaratan düğün görüntüleri. Bir grup yabancı kılıçlarla kutlama yaptı. O anların görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 13:01
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Esenyurt'ta düğün kutlaması adı altında kılıçlarla sokağa indi. Görüntüler infial yarattı

Yabancılar kılıçlarla sokağa indi. Vatandaş korkudan sokağa çıkamadı
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İstanbul Esenyurt...Megakentte en çok yaşandığı ilçelerden biri. Adı olaylarla birlikte anılan Esenyurt'ta kimileri ilçeye 'Esencılıs' diye isim bile takmış. Esenyurt'ta, Ürdünlü olduğu ileri sürülen bir grup gündüz vakti, ellerine kılıçları aldı cadde ortasında kutlama yaptı. Kılıçlarla yapılan gösteri düğün kutlaması içindi ama görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Ancak her şeyin de bir haddi vardı.

Ellerine kılıç aldılar, güpe gündüz herkesin için garip bir şov yapamaya çalıştılar. Yabancı uyruklu grubunun düğün kutlaması görenleri hayrete düşürdü. Yabancı uyruklu grup, ellerindeki kılıçları havaya kaldırıp uzun süre sloganlar attı. Görenler o ilginç anları kayıt altına aldı.


Grup bir süre sonra dağılsa da sosyal medya paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüleri çeken kişinin "Oğlum bunlar bizi öldürür ha!" dediği iddia edildi. 

Bölgedeki bir esnaf, "Yabancıların bir düğün adetleri var onları yapıyorlar.Burada da parti yaptılar. Birileri çekmiş. Ürdünlülere ait bir kutlama." dedi.Bir vatandaş ise bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek "Kendilerine özel alanlarda yapabilirler ama halk içinde doğru bulmuyorum" dedi.

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1950
13.12.2022 13:23
Bunlar düğün için değil, Türklere göz dağı, bakın kellenizi alırız ha !! Müslümanlıkta Kılıçdaroğlu ile ceza verilir, Yes!!  
 
Abidin Söyler
13.12.2022 13:21
İktidardakilerin arab kardeşleri onlar.  
 
e
13.12.2022 13:21
bu kılıçlar nerede üretilip satılıyor sayın savcılar.kılıç taşımak serbestmi  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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