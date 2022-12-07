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Esenyurt’ta gecekondu alev alev yandı

İstanbul Esenyurt’ta 3 kişilik bir ailenin kaldığı gecekondunun çatı kısmı alevlere teslim oldu. O anlar kameraya kaydedildi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 09:33
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Esenyurt’ta gecekondu alevlere teslim oldu

Esenyurt’ta gecekondu alev alev yandı
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İstanbul Esenyurt’ta üç kişilik ailenin yaşadığı gecekondunun çatısı alev alev yandı. Küle dönen gecekondudan aile son anda çıkarken, gecekondunun alev topuna döndüğü anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Yangın, sabah saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üstünde bulunan bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre, elektrik sobasının kablo aksamından kaynaklı yangın çıktı. 
Alevler kısa sürede her yeri sardı. Gecekondu da yaşayan 3 kişilik aile dumanları görür görmez kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. 2 katlı gecekondunun üst katı ve çatı kısmı komple alevlere teslim oldu. Büyük korku yaşanırken, cadde ise trafiğe tamamen kapandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Gecekondunun alevler içinde yandığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Yangın ile ilgili konuşan bir vatandaş, “Gecekondu kendi kendine yandı. Yangın’da herhangi bir can kaybı yok” dedi.


(Kaynak: İHA)

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