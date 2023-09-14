Esenyurt'ta kaçak göçmen rögarın içine ev yapmış

Editör: Serhat Ağa

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası nedeniyle, Türkiye sığınmacı ve kaçakların durak noktaları haline geldi.

Dağdan, denizden akın akın gelen kaçakların tüm şehirleri istilası hız kesmeden devam ediyor. Adeta her taşın altından çıkan kaçakların, bu sefer saklandığı yer pes dedirtti.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, eşyaları ile birlikte rögar kapağının altında gizlenen kaçak göçmen herkesi şaşkına çevirdi.

Çevredekiler kaçak göçmenle konuşarak olayın detaylarını öğrenmeye çalışırken, adamın bavulları ile birlikte kapağın altında bir süredir kaldığı ortaya çıktı.

3 gündür rögar kapağının altında kalan adam yoldan geçenlerin fark etmesi sonucunda dışarı çıktı.

Görüntüleri çekenler tarafından konuşturulan kaçak şahıs, Türkmenistan uyruklu olduğunu söyledi.

ESENYURT KAÇAKLARIN MERKEZİ OLDU

İstanbul’da sığınmacı ve kaçaklar tüm şehre dağılmışken, belirli ilçelerde ise daha yoğun olarak yaşadıkları biliniyor. Esenyurt da yabancı ve kaçakların gözde merkezleri haline gelmiş durumda.

İlçede yabancılar neredeyse her gün yeni bir skandala imza atarken, suç unsurları barındırmaya da devam ediyorlar.

Son olarak Esenyurt’ta, sahte para basıp piyasaya sürdüğü iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Emniyet güçleri, piyasaya sahte para süren çeteye yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

İki şube tarafından Esenyurt'ta yapılan ortak operasyonda, sahte para yaptığı ve piyasaya sürdüğü değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltın alındı.

VALİZDE TOMAR TOMAR SAHTE DOLAR VE AVRO

Baskın yapılan adresteki aramalarda piyasaya sürülmek için bir valize doldurulmuş 100’lük banknotlar halinde 2 milyon 300 bin Amerikan doları, 68 bini 100’lük, 40 bini 50’lik banknotlar halinde toplam 108 bin avro sahte para ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi.

SURİYELİ UYRUKLU ÇIKTILAR

Olay yerinde gözaltına alınan 3 Suriye uyruklu, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polisteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESENYURT’TA SURİYELİ BİR TÜRK’Ü ÖLDÜRMÜŞTÜ

Yine Esenyurt’ta yakın zamanda meydana gelen bir olayda, çocukların kavgası sonrası tartıştığı Nihat Tarak adlı Türk'ü evden aldığı bıçakla öldüren Suriyeli cinayet zanlısı adliyeye sevk edilmiş, Olay sonrası Esenyurt'ta Suriyeli cinayet zanlısının evinin önünde toplanan grup, "mülteci istemiyoruz" şeklinde slogan atmıştı.