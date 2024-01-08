Esenyurt'ta kapıyı açmayan minibüs şoförü gaza yüklendi, anne ile çocuğunu yere yapıştırdı. Vicdansız şoförün dini imanı para olmuş

Kaynak: İHA
Esenyurt'ta kapıyı açmayan minibüs şoförü gaza yüklendi, anne ile çocuğunu yere yapıştırdı. Vicdansız şoförün dini imanı para olmuş
Esenyurt'ta minibüse binen yabancı uyruklu anne ve çocuk, yanlış aracı bindiğini ve inmek istediğini şoföre belirtince tartışma çıktı. Şoförün gaza basmasıyla da kadın ve çocuğun araç içinde yere düştüğü görüldü.

Esenyurt'ta bir minibüste şoke eden anlar yaşandı. Çocukları ile minibüse binen yabancı uyruklu kadın, şoförle yaşadığı tartışma sonucu yerde yuvarlandı.

YANLIŞ MEVKİYE GİTTİĞİNİ ANLAYINCA İNMEK İSTEDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu kadın, minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söyledi. Bir süre sonra minibüsün o mevkiden geçmediğini anlayan kadın, inmek istedi.

ANNE VE ÇOCUK YERDE YUVARLANDI

Ücret ödemeden inmek istediği için sinirlenen şoför, bu durum karşısında kapıyı açmayıp bir anda gaza bastı. O esnada kadın ve çocuğun araç içinde yere düştüğü anlar, minibüsteki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sürücü ile kadın arasında tartışma çıkarken şoför, kadını indirmeyeceğini ve son durağa kadar götüreceğini söyledi.

1-002.jpg2-001.jpg3-001.jpg4.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Son Haberler
Valilikten ortalığı karıştıran seçim kararı. Yıkılan binalara ikamet verilecek Gündem
Valilikten ortalığı karıştıran seçim kararı. Yıkılan binalara ikamet verilecek
5 kişiyi biçen kamyonet iş yerine daldı. Yayalar neye uğradığını şaşırdı Yaşam
5 kişiyi biçen kamyonet iş yerine daldı. Yayalar neye uğradığını şaşırdı
Uçak pistte top gibi sekti. Ölüm rüzgarı pilota zor anlar yaşattı Dünya
Uçak pistte top gibi sekti. Ölüm rüzgarı pilota zor anlar yaşattı
Kabe imamından namaz öncesi gizli el işareti. Kime mesaj gönderdi? Gündem
Kabe imamından namaz öncesi gizli el işareti. Kime mesaj gönderdi?
Mukaddes üç aylar 12 Ocak'ta başlıyor Gündem
Mukaddes üç aylar 12 Ocak'ta başlıyor
Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok AKP’nin Ankara adayı mı? Keşfet
Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok AKP’nin Ankara adayı mı?
Akciğer temizleme kürü ortaya çıktı. Bunu kullanın akciğerleri bebek akciğeri gibi oluyor Sağlık
Akciğer temizleme kürü ortaya çıktı. Bunu kullanın akciğerleri bebek akciğeri gibi oluyor