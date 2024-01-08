Esenyurt'ta kapıyı açmayan minibüs şoförü gaza yüklendi, anne ile çocuğunu yere yapıştırdı. Vicdansız şoförün dini imanı para olmuş

Esenyurt'ta bir minibüste şoke eden anlar yaşandı. Çocukları ile minibüse binen yabancı uyruklu kadın, şoförle yaşadığı tartışma sonucu yerde yuvarlandı.

YANLIŞ MEVKİYE GİTTİĞİNİ ANLAYINCA İNMEK İSTEDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu kadın, minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söyledi. Bir süre sonra minibüsün o mevkiden geçmediğini anlayan kadın, inmek istedi.

ANNE VE ÇOCUK YERDE YUVARLANDI

Ücret ödemeden inmek istediği için sinirlenen şoför, bu durum karşısında kapıyı açmayıp bir anda gaza bastı. O esnada kadın ve çocuğun araç içinde yere düştüğü anlar, minibüsteki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sürücü ile kadın arasında tartışma çıkarken şoför, kadını indirmeyeceğini ve son durağa kadar götüreceğini söyledi.