Esenyurt'ta metrobüste yangın

Esenyurt'ta Saadetdere’de seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüsün motor kısmında Saadetdere Durağı yakınlarında yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucu bir süre aksayan seferler, aracın kaldırılmasından sonra normale döndü.
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