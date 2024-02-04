Esenyurt'ta Mühürlü Kahveye Polis Baskını

Baskın sırasında kahvedekiler polisle tartışarak bıçak çekti. Polis, şahısları durdurmak için havaya ateş açtı. Yaşanan hareketli dakikalar kameralara yansıdı.

Olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce mühürlenen bir kahvenin tekrar açıldığını fark eden polis ekipleri, işletmeye baskın düzenledi.

Polisle Tartışma Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Baskın sırasında kahvehanedekiler ile polis arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma neticesinde iddiaya göre şüpheliler polise bıçak ve silah çekti. Polis, kendisine bıçak ile mukavemet gösteren zanlıları durdurmak için havaya ateş açtı.

2 Kişi Gözaltına Alındı

Olayda yaralanan olmazken, 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görgü Tanığı Anlattı:

Saldırıya tanıklık eden bir vatandaş, "Gece geç saatlerde buradaydım. Bir anda polisler kahvehane basmış. Sonra bağırmalar ve sesler duydum. Bıçak ve silah çekilmiş. Polis havaya ateş açtı. Çok korktuk" dedi.

Polis Soruşturma Başlattı:

Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görgü tanıklarının ifadesini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.