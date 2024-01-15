Esenyurt’ta rögar kapağı patladı. İki evi su bastı

Kaynak: İHA
Esenyurt’ta rögar kapağı patladı. İki evi su bastı
Esenyurt’ta İSKİ’ye ait rögar kapağı patladı, rögardan taşan pis sular iki evin içine doldu.

Yeşilkent Mahallesi’nde, saat 10.00 sularında, İSKİ’ye ait rögar kapağının patlamasıyla iki evi su bastı. Evlerde maddi hasar oluştu ve birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

“SÜREKLİ RÖGAR PATLIYOR”

Evi hasar gören Dilek Sural, “Sürekli rögar patlıyor her seferinde böyle mağdur oluyoruz, evlerimiz mahvoluyor. İki senedir üst üste rögar patlıyor evimiz lağım suyu içinde kalıyor.” İfadesini kullandı. Mağdur olduklarını söyleyen Sural, rögarın sürekli taştığını ve evlerinin su içinde kaldığını iletti.

Diğer evin sahibi Sibel Karadeniz, “ Arkamızda bulunan sitelerden dolayı rögar suyu taşmış ve şu anda iki ev mağdur. Bizim ev ve komşumuzun evi su içinde. Bütün eşyamız çöp oldu. 10 kişilik bir aileyiz şuanda mağduruz" açıklamasını yaptı.

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