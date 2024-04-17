Esenyurt'ta yemeği beğenmeyince garsonu grupça böyle dövdüler! AVM savaş alanına döndü

Esenyurt’ta Anpa Gross isimli AVM'de geçtiğimiz pazar günü yumruklu saldırı olayı yaşandı.

İddiaya göre, bir restorandan hamburger sipariş eden genç kız, köftenin pişmediği öne sürerek hamburgeri iade etmek istedi. Bu durumu kendi müdürüne soran personel ise, hamburgeri değiştiremeyeceklerini aktardı.

ARGO CEVAP İDDİASI

Genç kız, duruma sinirlenirken, çalışan ile arasında tartışma başladı. Sözlü tartışma esnasında iddiaya göre çalışan personel genç kıza argo cevap verince ortalık karıştı.

PERSONELLE TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Genç kızın alışveriş merkezinde bulunan arkadaşları, personeli tekme tokat dövmeye başlarken, olayın büyümesi sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, taraflar polis merkezine götürüldü. O olay, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.