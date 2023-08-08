Eser Yenenler’den şişmanlığa veda partisi! Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Artık zayıflamaya karar veren oyuncu ve sunucu Eser Yenenler’in ‘şişmanlığa veda partisi’ paylaşımı olay oldu.

Ekranların sevilen isimlerinden Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyorlar.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Berfu Yenenler, bu defa eşi Eser Yenenler'in diyete başladığını duyurdu.

Bir de parti organize eden Berfu Yenenler, buradan 'şişmanlığa veda partisi' adı altına bir paylaşım yaptı.

Paylaşımı fark eden takipçiler, Eser Yenenler’in mide küçültme operasyonu yaptıracağını düşündü. Kullanıcılar “Eser ameliyat mı oluyor” tarzında sorular sordu.

İDDİALARA CEVAP

Berfu Yenenler ise gelen sorulara yaptığı başka bir paylaşımla açıklık getirdi. Ameliyat iddialarını yalanlayan isim, “Eser ameliyat mı olacak diye mesajlar görüyorum. Hayır, hayır yahu aman sadece diyete başlıyor” dedi.

Ünlüler de paylaşımın altına yorum yağdırdı. Onlardan biri de son dönemlerde yaşadığı aşklarla ve yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Melisa Döngel oldu. Döngel fotoğrafın altına, "Beni de alın estetiğe veda partisi diye" yorumu yaptı.

